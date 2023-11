Σοβαρά μπλεξίματα για τον Τζος Γκίντι των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, καθώς μία ανάρτηση 16χρονης κοπέλας έχει προκαλέσει σάλο στις ΗΠΑ και θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο τον Αυστραλό σταρ του NBA.

Πιο συγκεριμένα, μία 16χρονη κοπέλα φαίνεται ότι έκανε μία σειρά από αναρτήσεις με τον Γκίντι, στις οποίες ο παίκτης των Θάντερ είναι -τουλάχιστον- ημίγυμνος και μάλιστα σε μία από αυτές έγραψε: “μόλις γ@μ@σ@ τον Τζος Γκίντι”.

O 21χρονος Αυστραλός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του NBA και πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τους Θάντερ, αλλά το όνομά του έγινε trend στο twitter για μη αθλητικούς λόγους. Ο Γκίντι κινδυνεύει πλέον να βρεθεί κατηγορούμενος με ασέλγεια σε ανήλικη, ενώ σε κάθε περίπτωση, οι εικόνες αρκούν για να φέρουν την τιμωρία του από το NBA.

OKC guard Josh Giddey is under fire for reportedly being involved with an underage girl



She is allegedly 15 and a junior in high school😳 pic.twitter.com/glevyNxTnL