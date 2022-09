Ο Άντονι Έντουαρντς των Μινεσότα Τίμπεργουλβς βρέθηκε στο προσκήνιο για τους λάθους λόγους στις ΗΠΑ, λίγο πριν ξεκινήσει η preseason του NBA.

Ο νεαρός σταρ του NBA είχε ένα ομοφοβικό παραλήρημα σε video στα social media, γεγονός που προκάλεσε σάλο στην πατρίδα του, με τους Τίμπεργουλβς να εκφράζουν αμέσως τη δυσαρέσκειά τους.

«Είμαστε απογοητευμένοι από τη γλώσσα και τις ενέργειες που επέδειξε ο Άντονι Έντουαρντς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Τίμπεργουλβς δεσμεύονται να είναι ένας οργανισμός χωρίς αποκλεισμούς και φιλόξενος για όλους και ζητούν συγγνώμη για τα σχόλιά του», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους, με τον ίδιο τον Έντουαρντς να ζητά συγγνώμη στη συνέχεια και ο ίδιος.

«Ό,τι είπα ήταν ανώριμο, ασεβές και λυπάμαι πολύ. Είναι ανεπίτρεπτο για μένα ή για οποιονδήποτε να χρησιμοποιεί αυτή τη γλώσσα με τέτοιο επιβλαβή τρόπο, δεν υπάρχει δικαιολογία. Μεγάλωσα καλύτερα από αυτό!», ανέφερε ο γκαρντ των Τίμπεργουλβς, ο οποίος κινδυνεύει πλέον με τιμωρία από τις αρχές του NBA. Για ανάλογες περιπτώσεις έχουν επιβληθεί “τσουχτερά” πρόστιμα σε Ντουράντ και Γιόκιτς.

What I said was immature, hurtful, and disrespectful, and I’m incredibly sorry. It’s unacceptable for me or anyone to use that language in such a hurtful way, there’s no excuse for it, at all. I was raised better than that!