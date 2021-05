Μυστήριο επικρατεί με τον Λεμπρόν Τζέιμς τις τελευταίες ώρες, αφού ο «βασιλιάς» φέρεται να παραβίασε το πρωτόκολλο ασφαλείας του ΝΒΑ για τον κορονοϊό, ενώ αρνείται να πάρει θέση στο αν έχει εμβολιαστεί ή όχι.

Σε εκδήλωση παρευρέθηκε ο Λεμπρόν Τζέιμς πριν το ματς των Λέικερς με του Γουόριορς, όπου φέρεται να βρίσκονταν ο ράπερ Ντρέικ, μεταξύ άλλων, αλλά κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν είχε προσκομίσειαρνητικό τεστ κορονοϊού ή πιστοποιητικό εμβολιασμού και αυτό αποτελεί παράβαση του υγειονομικού πρωτοκόλλου που έχει θεσπίσει το ΝΒΑ.

Το μυστήριο όμως με τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος είναι άγνωστο ακόμα αν και πόσο ακιρό θα χρειαστεί να μείνει σε καραντίνα ενόψει και των Play Offs, είναι το γεγονός πως σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν ΄χει εμβολιαστεί αρκέστηεκ να απαντήσει πως αυτό είναι άσχετο με το θέμα και πλέον αναμένονται εξελίξεις.

New story: The Lakers were notified by the NBA that LeBron James violated protocols by attending an event for his tequila brand earlier this week, a league spokesman told ESPN https://t.co/gBs8fZBfJo