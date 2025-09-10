Σαμοντούροφ: Έχω δει βίντεο από τους αγώνες του EuroBasket 2005, είχα γεννηθεί μερικούς μήνες πριν”

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ είναι μία από τις αποκαλύψεις του φετινού Eurobasket για την Εθνική Ελλάδας.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ο οποίος προσφέρει σημαντικές βοήθειες στην Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket, μίλησε μία μέρα μετά την πρόκριση της γαλανόλευκης στα ημιτελικά.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού ετοιμάζεται για τον ιστορικό ημιτελικό με την Τουρκία του προπονητή του, Εργκίν Αταμάν, και μίλησε στους Έλληνες εκπροσώπους του Τύπου για την παρουσία του στο Eurobasket και όχι μόνο.

“Δεν υπάρχουν μέρες για ξεκούραση, πρέπει να ερχόμαστε στο γήπεδο καθημερινά για να δουλεύουμε. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στα ημιτελικά, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω“, τόνισε αρχικά ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Στην συνέχεια ο ψηλός του Παναθηναϊκού μίλησε:

Για το αν είχε γεννηθεί στο Ευρωμπάσκετ του 2005: “Είχα γεννηθεί λίγους μήνες πριν πάρουμε το Ευρωμπάσκετ του 2005. Έχω δει βίντεο από εκείνους τους αγώνες“.

Για το αν τον παίρνει ο ύπνος μετά τα ματς: “Όχι, είναι η αλήθεια”.

Για το γεγονός ότι οι φίλαθλοι φώναζαν ρυθμικά το όνομά του: “Φυσικά το άκουσα και ήμουν πολύ χαρούμενος γι’ αυτό“.

Για τα οικεία πρόσωπα στην ομάδα της Τουρκίας: “Σίγουρα είναι ξεχωριστό, αλλά μέσα στο παρκέ παίζουμε για να κερδίσουμε και δεν θα κοιτάξουμε τίποτε άλλο“.

Για το αν του έστειλε κάποιο μήνυμα ο Εργκίν Αταμάν: “Όχι, δεν μου έχει στείλει“.

Για την εμπιστοσύνη του προπονητή και των συμπαικτών του: “Με κάνει να νιώθω πολύ ωραία. Μου δίνει μεγάλο κίνητρο. Ακόμη κι όταν χάνω κάποιο σουτ μού λένε ‘ξανασούταρε’“.

Για τα άστοχα σουτ του την Τρίτη: “Πρέπει να δουλέψω παραπάνω και θα μπούνε αυτά τα σουτ”».

Για το αν ο κόουτς είπε στους παίκτες ‘Excellent’ για τη χθεσινή τους απόδοση: ‘Η αλήθεια είναι πως χθες δεν είδαμε βίντεο, γιατί γυρίσαμε αργά στο ξενοδοχείο. Θα δούμε σήμερα μάλλον“.