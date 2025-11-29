Σαμοντούροφ: «Η κατάκτηση του μεταλλίου αύξησε το πείσμα των αντιπάλων να νικήσουν την Εθνική Ελλάδας»

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ μίλώντας στην επίσημη σελίδα της ΕΟΚ, αναφέρθηκε στο μετάλλιο στο Eurobasket, αλλά και τους μελλοντικούς στόχους της Εθνικής Ελλάδας, αρχής γενομένης από την πρόκριση στο Mundobasket του 2027, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

«Έχουμε χρέος να παίξουμε για τη φανέλα με το εθνόσημο» τόνισε ο Σαμοντούροφ στις δηλώσεις του πριν τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τον Πορτογαλία εκτός έδρας (30/11/25, 19:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2), αποδεικνύοντας ότι οι παίκτες είναι προσηλωμένοι στον στόχο της πρόκρισης στο Mundobasket.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα ψηλού

Για το παιχνίδι με την Ρουμανία: «Ναι, ήταν καλή η αρχή, είναι γεγονός ότι κάναμε σωστά όλα όσα έπρεπε και σε μεγάλη διάρκεια. Σίγουρα ο αντίπαλος δεν ήταν κάποιο μεγαθήριο, όμως είχαμε καλή εικόνα, ήμασταν όσο σοβαροί και συγκεντρωμένοι έπρεπε, παίξαμε καλά σε άμυνα και επίθεση, σε κανένα σημείο δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο και έτσι φτάσαμε σε μια αρκετά εύκολη επικράτηση».

Για την αύρα που έχει η ομάδα μετά την κατάκτηση του μεταλλίου: «Ετσι είναι, υπάρχει αυτή η αύρα και φαίνεται σε πολλά. Ξέρουμε όλοι ότι έχουμε χρέος να παίξουμε για τη φανέλα με το εθνόσημο, ξέρουμε τι σημαίνει να φοράμε αυτή τη φανέλα, αλλά όλα αυτά γίνονται με ευχάριστη διάθεση. Περνάμε πολύ όμορφα στην Εθνική, υπάρχει εξαιρετικό κλίμα μεταξύ μας, είμαστε πραγματικά χαρούμενοι όταν είμαστε εδώ και δεν κάνουμε τίποτα από υποχρέωση».

Για την υποχρέωση που δημιουργήθηκε μετά την επιτυχία της ομάδας: «Για την Εθνική Ελλάδας είναι αυτονόητη η ανάγκη παρουσίας στις τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων και οι διεκδικήσεις. Με την κατάκτηση του μεταλλίου ίσως αυξήθηκε και το πείσμα των αντιπάλων να μας νικήσουν, να νικήσουν μια ομάδα που ανέβηκε στο βάθρο στο πρόσφατο Eurobasket, οπότε γίνεται ακόμα πιο μεγάλη η ανάγκη να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε όλα, για να καταφέρουμε να νικάμε αυτά τα ματς».

Για τα «παράθυρα» και την υποδοχή κάποιων νεαρότερων παικτών: «Ε, εντάξει κι εγώ… νέο παιδί είμαι ακόμα, μην παίρνουμε κι αέρα και βάλω τον εαυτό μου με τους παλιούς», λέει γελώντας. «Σίγουρα αυτοί οι αγώνες βοηθούν παίκτες να μπαίνουν στην ομάδα, να γνωρίζουν το κλίμα και τις απαιτήσεις και όλη αυτή η διαδικασία είναι πολύ ωραία, να εντάσσονται και νέα πρόσωπα σε αυτή την καλή μπασκετική παρέα».

Για τις διαφορές της Πορτογαλίας από τη Ρουμανία: «Είναι σημαντικές οι διαφορές των δύο ομάδων. Η Πορτογαλία είναι πιο σκληρή ομάδα, με πολύ πιο έμπειρους και ποιοτικούς παίκτες και σίγουρα ένα πιο καλό σύνολο. Δεν είναι τυχαία η ευρεία νίκη της μέσα στο Μαυροβούνιο και ήδη από την πρώτη από τις μόλις δύο προπονήσεις που θα κάνουμε γι’ αυτό το ματς, οι προπονητές μάς έδωσαν να καταλάβουμε πόσο μεγάλη συγκέντρωση απαιτείται στην προσπάθεια που θα κάνουμε για να πάρουμε άλλη μια νίκη».