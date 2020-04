Σαν σήμερα στις 18 Απριλίου του 2007 ο Λέο Μέσι συστάθηκε και με τη… βούλα ως διάδοχος του Ντιέγκο Μαραντόνα, πετυχαίνοντας το γκολ του αιώνα για τη Μπαρτσελόνα.

Ο Μέσι σκόραρε ένα εκπληκτικό γκολ κόντρα στην Χετάφε, το οποίο και θύμισε στους ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον κόσμο, το μυθικό τέρμα του Μαραντόνα κόντρα στην Εθνική Αγγλίας, στο Μουντιάλ που κατέκτησε τελικά η Εθνική Αργεντινής το 1986.

Ο συμπατριώτης του επιθετικός της Μπαρτσελόνα πέρασε συνολικά 6 αντιπάλους του και τον τερματοφύλακα, σε μία απίθανη προσπάθεια που θα μείνει στην ιστορία. Και φυσικά ούτε η La Liga την ξέχασε, προσφέροντας μέσα από τα social media το σχετικό video.

#messi could never. Just enjoying the greatest #worldcup goal by the #GOAT Diego #maradona #1986 #Argentina pic.twitter.com/Rq4VcutLUJ