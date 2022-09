Τέλος εποχής για το ιστορικό γήπεδο Σαν Σίρο, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία Μίλαν και Ίντερ συμφώνησαν στην κατεδάφιση του και στην ανέγερση ενός νέου γηπέδου.

Όπως αποκαλύπτει η έγκριτη Gazzeta Dello Sport το Σαν Σίρο μετά από συμφωνία της Μίλαν και της Ίντερ πρόκειται να σταματήσει τη λειτουργία του και να κατεδαφιστεί, προκειμένου να αναγερθεί στο ίδιο σημείο ένα νέο γήπεδο, το οποίο θα συνεχίζει να είναι κοινής ιδιοκτησίας μεταξύ των δυο ομάδων του Μιλάνου.

Σύμφωνα πάντα με το ιταλικό μέσο η κατεδάφιση δρομολογείται για το 2026, μετά το πέρας των Χειμερινών αγώνων και η ανέγερση του νέου γηπέδου εκτιμάται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2027, με το κόστος αυτού του νέου εγχειρήματος να υπολογίζεται ότι θα αγγίξει το ένα δισεκατομμύριο.

