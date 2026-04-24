Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5: «Εκκωφαντικό» διπλό και «άλμα» παραμονής στην Premier League

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-0 στην έδρα της Σάντερλαντ και με τη δεύτερη σερί επιβλητική της νίκη στην Premier League, απομακρύνθηκε από τις θέσεις του υποβιβασμού.

Ένα αυτογκόλ στο 17ο λεπτό έδωσε… φτερά στους παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ, αφού ακολούθησε μία φοβερή “παράσταση” στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Σάντερλαντ, οπότε και διαμορφώθηκε το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Γουντ, Γκιμπς-Γουάιτ και Ζεσούς πέτυχαν τρία γκολ μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά και ο Άντερσον έβαλε το… κερασάκι στις καθυστερήσεις για την ομάδα του, χαρίζοντάς της ένα σπουδαίο διπλό, το οποίο και μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την παραμονή της στην Premier League.

Κι αυτό γιατί η Νότιγχαμ Φόρεστ έφθασε πλέον τους 39 βαθμούς και βρέθηκε στο +8 από την Τότεναμ στη “ζώνη του υποβιβασμού”, έστω και με ένα παιχνίδι περισσότερο από τα “σπυρούνια”.