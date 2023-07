Λίγες μόνο ώρες μετά την άφιξή του στο Σακρεμέντο, ο Σάσα Βεζένκοφ πέρασε τις πρώτες του στιγμές ως μέλος των Κινγκς.

Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν έχασε χρόνο, έβαλε τα αθλητικά του και ξεκίνησε προπονήσεις στις εγκαταστάσεις των Σακραμέντο Κινγκς, παρέα με τον Ντε’Ααρον Φοξ.

Στη συνέχεια, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού βρέθηκε στο Golden 1 Center και παρακολούθησε τον αγώνα των Κινγκς με τους Χιτ για το Summer League, έχοντας στο πλευρό του τον προπονητή του Σακραμέντο, Μάικ Μπράουν.

Στο πλευρό του, ο Βεζένκοφ είχε επίσης αρκετά στελέχη της ομάδας, όπως τον βοηθό προπονητή, Τζόρντι Φερνάντες, τη γενική διευθύντρια των “βασιλιάδων”, Ματίνα Κολοκοτρώνη, τον αθλητικό διευθυντή, Μόντε Μακνέρ και άλλα άτομα από τους Κινγκς.

Να σημειωθεί πως ο Σάσα Βεζένκοβ δεν θα αγωνιστεί στο Summer League του Λας Βέγκας (7-17 Ιουλίου).

Sasha Vezenkov talking shop with Kings head coach Mike Brown, along with assistants Jordi Fernandez and Jay Triano. pic.twitter.com/CLpo5KI6am

The EuroLeague MVP and newest Sacramento Kings forward Sasha Vezenkov steps foot onto Golden 1 Center and seated with GM Monte McNair for tonight’s California Classic game with the Miami Heat. pic.twitter.com/ThrXj242xU