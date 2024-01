Πιο σοβαρός απ’ ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί αποδείχθηκε ο τραυματισμός που απέκτησε ο Σάσα Βεζένκοφ, στον πρόσφατο αγώνα των Σακραμέντο Κινγκς με τους Ατλάντα Χοκς.

Εκτός δράσης για 1-2 εβδομάδες θα παραμείνει ο Σάσα Βεζένκοφ με διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο. Ο Βούλγαρος φόργουορντ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τους Χοκς και οι πρόσφατες εξετάσεις έδειξαν ότι το πρόβλημα ήταν πιο σοβαρό απ΄ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Ο Βεζένκοφ τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να κάνει άμυνα τον Σαντίκ Μπέι, όταν γύρισε το πόδι του, ενώ προσγειώθηκε στο παρκέ.

Ο περυσινός MVP της Euroleague έχει φέτος μέσο όρο 5,7 πόντους και 2,6 ριμπάουντ με 58,1% στα δίποντα και 37,5% στα τρίποντα σε 12,7 λεπτά συμμετοχής στους 33 αγώνες που έχει αγωνιστεί.

Sasha Vezenkov went to the locker room after suffering an ankle injury on this play pic.twitter.com/Ko4aCAqghh