Σάσα Βεζένκοφ: Το ταξίδι των ανθρώπων του Ολυμπιακού στη Βουλγαρία και το καλωσόρισμα των Τορόντο Ράπτορς

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι εδώ και λίγα 24ωρα παίκτης των Τορόντο Ράπτορς, αλλά ο Ολυμπιακός φαίνεται πως δεν… παρατάει την περίπτωσή του και έκανε ταξίδι για να τον συναντήσει.

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετακινήθηκε με trade από τους Σακραμέντο Κινγκς στους Τορόντο Ράπτορς και έχει εγγυημένο συμβόλαιο στο ΝΒΑ για το 2024-25.β Ωστόσο, το μέλλον του δεν έχει καθοριστεί ακόμα, με τον Ολυμπιακό να “καίγεται” για την επιστροφή του και τους Πειραιώτες να ταξιδεύουν στη Σόφια.

Πιο συγκεκριμένα -και σύμφωνα με τη Live Sport- οι Χρήστος Μπαφές και Γιώργος Σκινδήλιας βρέθηκαν στη Βουλγαρία για να συναντήσουν τον Σάσα Βεζένκοφ προκειμένου να του εκφράσουν το ενδιαφέρον των Πειραιωτών και να τον πείσουν να επιστρέψει στην ομάδα.

Απ’ τη μεριά τους, πάντως, οι Τορόντο Ράπτορς έκαναν το.. αναμενόμενο, δηλαδή καλωσόρισαν το νέο τους παίκτη στην ομάδα, με ανάρτηση στα social media, επισημοποιώντας έτσι και την έναρξη της συνεργασίας τους.

Welcome to the family, Sasha pic.twitter.com/sHKVF6YMCM