Ο Καρίμ Μπενζεμά αναμένεται να βρεθεί τελικά σε δίκη για την υπόθεση του sex tape του μέσου του Ολυμπιακού, Ματιέ Βαλμπουενά, καθώς εισαγγελείς στη Γαλλία άσκησαν δίωξη εναντίον του.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό του Βαλμπουενά για ένα sex tape με πρωταγωνιστή τον ίδιο, όντας γνωστός με τον άνθρωπο που τον εκβίαζε.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλο σάλο στη Γαλλία και είχε ως αποτέλεσμα τον δια βίου αποκλεισμό των δύο ποδοσφαιριστών από την Εθνική Ομάδα. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ λοιπόν, ο Μπενζεμά θα πρέπει παι να βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου, όπως και τέσσερα ακόμη άτομα, όχι όμως και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος και αθωώθηκε.

Ο παλαίμαχος Γάλλος στράικερ ήταν αυτός που ενημέρωσε τον Βαλμπουενά για την ύπαρξη του sex tape, αλλά δεν φαίνεται να είχε σχέση με την υπόθεση εκβιασμού.

Football: French prosecutors want Benzema to stand trial over sex tape https://t.co/HWIKZYKylL