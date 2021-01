Σε καραντίνα οι 76ers, έμαθαν για κρούσμα κορονοϊού κατά τη διάρκεια του αγώνα

«Σοκ» στους Φιλαντέλφια 76ers, κατά τη διάρκεια του αγώνα στην έδρα των Νετς. Σε καραντίνα στη Νέα Υόρκη η ομάδα.

Ο Σεθ Κάρι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, με αποτέλεσμα όλη η ομάδα των Σίξερς να μπει σε καραντίνα στην Νέα Υόρκη.

Οι 76ers ενημερώθηκαν για το θετικό τεστ την ώρα του αγώνα με τους Νετς, ολοκληρώνοντας –ωστόσο- κανονικά το παιχνίδι (νίκη των γηπεδούχων με 122-109).

Ο Κάρι δεν αγωνίστηκε, λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο και είδε όλη την πρώτη περίοδο από τον πάγκο πριν μάθει τα νέα για το θετικό τεστ κορονοϊού. Όταν έγινε η ενημέρωση, αποχώρησε μόνος του από το γήπεδο και μπήκε σε απομόνωση.

76ers learned of a positive COVID-19 test during the game tonight vs. Nets, per @ShamsCharania



Philly will quarantine in New York and contract trace pic.twitter.com/Bwu4tcMTRB