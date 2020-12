Σε ΜΕΘ με κορονοϊό η μητέρα του Ροναλντίνιο! Το μήνυμα του Βραζιλιάνου (pic)

Αγωνία στην οικογένεια του θρύλου του ποδοσφαίρου Ροναλντίνιο, αφού η μητέρα του νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, έχοντας βρεθεί θετική σε τεστ για τον κορονοϊό, με έντονα συμπτώματα.

Ο παλαίμαχος σταρ της Μπαρτσελόνα και της Μίλαν επιβεβαίωσε το γεγονός με ένα μήνυμά του στα social media, όπου αναφέρει ότι η μητέρα του βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

«Αγαπητοί φίλοι, η μητέρα μου έχει κορονοϊό και είμαστε στη μάχη για να τον ξεπεράσει. Βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας και λαμβάνει όλη την δυνατή φροντίδα. Ευχαριστώ από τώρα τις προσευχές, την θετική ενέργεια και την αγάπη που πάντα δείχνετε. Δύναμη μαμά», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Ροναλντίνιο.

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾