Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε και ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του τουρκικού ποδοσφαίρου, ο εμβληματικός τερματοφύλακας της Φενέρμπαχτσε και της Εθνικής Τουρκίας, Ρουστού Ρετσβέρ.

Ο 47χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής που έφθασε μέχρι τη Μπαρτσελόνα, νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο της Τουρκίας, με τη σύζυγό του να δημοσιοποιεί σοκαρισμένη το γεγονός μέσα από τα social media.

«Λυπάμαι αλλά θα πρέπει να πω ότι ο σύζυγος μου, νοσηλεύεται με covid-19. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι που ξαφνικά εμφάνισε συμπτώματα πολύ γρήγορα και όλοι πάθαμε σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στο instagram.

