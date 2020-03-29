Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε και ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του τουρκικού ποδοσφαίρου, ο εμβληματικός τερματοφύλακας της Φενέρμπαχτσε και της Εθνικής Τουρκίας, Ρουστού Ρετσβέρ.
Ο 47χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής που έφθασε μέχρι τη Μπαρτσελόνα, νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο της Τουρκίας, με τη σύζυγό του να δημοσιοποιεί σοκαρισμένη το γεγονός μέσα από τα social media.
«Λυπάμαι αλλά θα πρέπει να πω ότι ο σύζυγος μου, νοσηλεύεται με covid-19. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι που ξαφνικά εμφάνισε συμπτώματα πολύ γρήγορα και όλοι πάθαμε σοκ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στο instagram.
Turkey idol Rustu Recber has tested positive for Covid-19 😞— Goal (@goal) March 28, 2020
His wife wrote on Instagram: "I'm sorry to say that my husband is hospitalised with the diagnosis of Covid-19.
"Everything was normal when he suddenly developed symptoms really fast and we are still in shock." pic.twitter.com/k134dzeU0a
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İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin . Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli….#sengüçlüsünRR