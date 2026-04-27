Σε τραγική κατάσταση ο Γκρίλις σε μαγαζί του Μάντσεστερ: Μέθυσε και αποκοιμήθηκε στην καρέκλα του

Ο Τζακ Γκρίλις, που αυτήν την περίοδο είναι εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, βρέθηκε σε μαγαζί του Μάντσεστερ και κατάφερε σε μία ώρα να μεθύσει και να τον πάρει ο ύπνος στην καρέκλα του.

Το γεγονός ότι ο πάικτης της Έβερτον βρέθηκε νωρίς το απόγευμα σε μαγαζί του Μάντσεστερ δεν τον σταμάτησε από το να καταναλώσει τόσο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να τον πάρει ο ύπνος, μετά από μόλις μία ώρα και να γίνει viral στο Νησί. Δείτε τον μεθυσμένο Τζακ Γκρίλις σε μαγαζί του Μάντσεστερ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θαμώνες του μαγαζιού απαθανάτισαν τις στιγμές και ανέφεραν ότι οι φίλοι του έκαναν αρκετές προσπάθειες να τον ξυπνήσουν, οι οποίες έπεσαν στο κενό.

Ο παίκτης της Έβερτον θα μείνει εκτός για όλη την υπόλοιπη σεζόν λόγω τραυματισμού, που θα του στερήσει και την πιθανότητα να κληθεί στο Μουντιάλ από την Εθνική Αγγλίας και αυτό φαίνεται ότι τον έχει ρίξει ψυχολογικά.

Παρά τις δηλώσεις του ότι εργάζεται σκληρά για την επιστροφή του, η εικόνα του και οι συχνές εξορμήσεις του δεν αποδεικνύουν τα λεγόμενά του, με τα σχόλια των οπαδών των Ζαχαρωτών να είναι εναντίον του.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός σε 22 παιχνίδια με τη φανέλα της Έβερτον φέτος έχει 2 γκολ και 6 ασίστ, με την καριέρα του να βρίσκεται σε πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια.