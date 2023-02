Συγκλονίζουν οι εικόνες από το σεισμό 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία, που οδήγησαν στο θάνατο εκατοντάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα, όπως και στη γειτονική Συρία.

Συγκλονιστική είναι όμως και η έκκληση του θρύλου του τουρκικού ποδοσφαίρου, Βολκάν Ντεμιρέλ, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια έκανε έκκληση για βοήθεια μέσα από τα social media και τόνισε ότι τα προβλήματα είναι μεγάλα και σε περισσότερες περιοχές της χώρας από ό,τι πίστευαν αρχικά.

«Σας παρακαλώ πολύ, βοήθεια. Άνθρωποι πεθαίνουν», εκλιπαρεί στο τέλος ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Τουρκίας και νυν προπονητής της Χατάισπορ, “σπάζοντας” καρδιές.

😢🇹🇷 Ex-Fenerbahçe goalkeeper and current Hatayspor manager Volkan Demirel was in tears on Instagram live.



Türkiye has been hit with a very severe earthquake: 7.8 magnitude, with hundreds sadly confirmed dead. pic.twitter.com/Sr9QqyFI6v