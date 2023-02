Εικόνες αδιανόητης καταστροφής σε Τουρκία και Συρία από τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που συγκλόνισε τις δυο χώρες τα ξημερώματα της Δευτέρας (06.02.2023), έγινε αισθητός σε απόσταση 600 χλμ (!) και είχε διάρκεια ένα λεπτό.

Κάθε ώρα ο απολογισμός αυξάνεται και όλοι πιστεύουν πως οι νεκροί δεν θα μείνουν στους 670 (και στις δυο χώρες σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό) αλλά θα αυξηθούν δραματικά τις επόμενες ώρες, αφού στα ερείπια των κτιρίων σε Τουρκία και Συρία που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι έχουν εγκλωβιστεί εκατοντάδες άνθρωποι!

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων στην Τουρκία κάνει λόγο για τουλάχιστον 284 νεκρούς και 2.323 τραυματίες σε επτά επαρχίες, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε στη δημοσιότητα ο αντιπρόεδρος της χώρας Φουάτ Οκτάι. Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας (AFAD) έκανε λόγο για περίπου 1.800 κτίρια που έχουν καταρρεύσει, εγείροντας φόβους πως ο απολογισμός θα γίνει ακόμα πιο βαρύς.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, τουλάχιστον 237 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιοχές υπό τον έλεγχο του καθεστώτος της Συρίας και 147 άλλοι σε τομείς ελεγχόμενες από τους αντάρτες. Πάνω από 600 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις δύο πλευρές.

An impresive video, associated to an aftershock rather than the mainshock #deprem pic.twitter.com/2ty5HipHoi — EMSC (@LastQuake) February 6, 2023

Οι απολογισμοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς καθώς έχουν καταρρεύσει πολυκατοικίες σε πόλεις όπως τα Άδανα, η Γκαζιάντεπ, η Σανλιούρφα, η Ντιγιάρμπακιρ…

Μέσα στο θάνατο και την καταστροφή, υπάρχει κι ένα θαύμα. Η διάσωση ενός παιδιού από τα συντρίμμια. Ακόμη ένα συγκλονιστικό βίντεο.

WARNING: GRAPHIC CONTENT



Rescue workers saved an injured child from the rubble of collapsed buildings after a major earthquake hit Syria, killing dozens and injuring hundreds https://t.co/d3s6tUGIrM pic.twitter.com/iky9r0smB7 — Reuters (@Reuters) February 6, 2023

Οι μαρτυρίες επιζώντων, συγκλονίζουν… «Η αδελφή μου και τα τρία της παιδιά βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Όπως και ο σύζυγός της, ο πεθερός της και η πεθερά της. Επτά μέλη της οικογένειάς μας είναι κάτω από τα ερείπια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχιτίν Ορακτζέ, παρακολουθώντας την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μπροστά σε πολυκατοικία που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα στη Ντιγιάρμπακιρ (νοτιοανατολικά).

«Η αδελφή της είναι ακόμη παγιδευμένη στα συντρίμμια», είπε γυναίκα δείχνοντας άλλη μια που έκλαιγε απαρηγόρητη στη Ντιγιάρμπακιρ.

Στην Ισκέντερουν και στην Αντιγιαμάν, υποχώρησαν δημόσια νοσοκομεία εξαιτίας του σεισμού, που έγινε μέσα στη νύχτα, στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας), κι είχε εστιακό βάθος 17,9 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο USGS.

Το επίκεντρο βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.

Με τις πυτζάμες στο κρύο

Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την ορεινή περιοχή παραλύει τα κυριότερα αεροδρόμια στη Ντιγιάρμπακιρ και στη Μαλάτια, όπου συνεχίζονται οι σφοδρές χιονοπτώσεις, με πολλούς από τους διασωθέντες να μη φορούν παρά πιτζάμες μέσα στο κρύο.

«Ακούμε φωνές στα συντρίμμια. Θεωρούμε πως ως και 200 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια», δήλωσε μέλος σωστικού συνεργείου που επιχειρεί σε κατεστραμμένη πολυκατοικία στη Ντιγιάρμπακιρ μπροστά στις κάμερες του τουρκικού ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου NTV.

Μπροστά σε τόση καταστροφή κάτοικοι έχουν κινητοποιηθεί και προσπαθούν να απομακρύνουν συντρίμμια ακόμα και με γυμνά χέρια και κουβάδες.

Νοτιότερα, πάντα κατά το NTV, η βυζαντινή ακρόπολη της Γκαζιάντεπ, που ανεγέρθηκε τον 6ο αιώνα, εν μέρει κατέρρευσε.

Εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια ανεβάζουν βίντεο στα social media – Δραματικές εικόνες

Σωστικά συνεργεία και η πολιτική προστασία καθώς και Σύροι πυροσβέστες προσπαθούν να ανασύρουν επιζήσαντες από τα συντρίμμια, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Μέσω Twitter, Τούρκοι πολίτες μοιράζονται ονόματα και τοποθεσίες ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα χαλάσματα σε διάφορες πόλεις.

#deprem #Turkey PAYLAŞTIĞIM VİDEOLARI DİLEDİĞİNİZ GİBİ İSTER RT İSTER İNDİRİP KENDİ HESABINIZDAN ATIN. YETERKİ SESE SES OLALIM. SAMANDAĞ/HATAY BÖLGEYE KIYASLA ÇOK TENHADA KALIYOR. YARDIM VE İLETİŞİM SINIRLI. İŞ MAKİNASI YOK İNSANLARDA ALET EDEVAT YOK, ELLERİYLE HERKES KAZIYOR pic.twitter.com/yPDqNEJAE2 — Töbesta (@hbarisalir19) February 6, 2023

Έχουν καταγραφεί πάνω από 50 μετασεισμοί, σύμφωνα με την AFAD.

Ο δήμαρχος της πόλης των Αδάνων, ο Ζεϊντάν Καραλάρ, δήλωσε πως δύο πολυκατοικίες, μια 17ώροφη και μια 14ώροφη, έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με το TRT.

Σύμφωνα με τον Τούρκο αντιπρόεδρο Οκτάι, 13 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Αντιγιαμάν, ενώ έχουν καταρρεύσει κάπου εκατό κτίρια. Τουλάχιστον άλλοι 47 σκοτώθηκαν και ακόμη 600 τραυματίστηκαν στην Μαλάτια, κατά την AFAD.

Στην Γκαζιάντεπ, γίνεται λόγος για 80 νεκρούς, 600 τραυματίες και 581 κτίρια που έχουν καταρρεύσει.

Αγωγοί αερίου που τροφοδοτούν την περιοχή τέθηκαν εκτός λειτουργίας προληπτική ή για να εξακριβωθεί το εύρος των ζημιών που έχουν υποστεί στις επαρχίες Χατάι, Καχρανμαρμαράς και Γκαζιάντεπ.

Ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία έγινε αισθητός σε απόσταση 600 χλμ

Ο σεισμός και οι δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές ως τον Λίβανο, τη Συρία, το ιρακινό Κουρδιστάν και την Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο κύριος σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό.

Έκκληση για διεθνή βοήθεια

«Όλες οι ομάδες μας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού στο τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση της χώρας του απευθύνει έκκληση «για διεθνή βοήθεια».

Το Αζερμπαϊτζάν, χώρα με αδελφικές σχέσεις με την Τουρκία, ανακοίνωσε πως στέλνει αμέσως 370 εξειδικευμένα μέλη συνεργείων έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με το Anadolu.

Οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η ΕΕ συνολικά, το Ισραήλ προσφέρθηκαν αμέσως να στείλουν επίσης βοήθεια, το ίδιο και η Ελλάδα, μέσω της ανάρτησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Γκαζιάντεπ συνέστησε στους κατοίκους να μείνουν έξω, μέχρι νεοτέρας, παρά το κρύο. Ο επικεφαλής του Diyanet, του τουρκικού δημόσιου οργανισμού που είναι αρμόδιος για ζητήματα θρησκευτικής λατρείας, σημείωσε πως όσοι πολίτες το χρειάζονται μπορούν να βρουν καταφύγια μέσα σε τζαμιά.

Τσουνάμι στην Αμμόχωστο μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία

Ο σημερινός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην Τουρκία έπειτα από εκείνον της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1.000 κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.

Στην Τουρκία η σεισμικότητα συγκαταλέγεται στις υψηλότερες στον κόσμο.

Στα τέλη Νοεμβρίου, σεισμός 6,1 βαθμών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας προκάλεσε περίπου πενήντα τραυματισμούς και περιορισμένες υλικές ζημιές, κατά τις αρχές.

Τον Ιανουάριο του 2020, σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών έπληξε τις επαρχίες Ελαζίγ και Μαλάτια, στοιχίζοντας τη ζωή σε 40 και πλέον ανθρώπους.

Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, σεισμός μεγέθους 7 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε 114 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 1.000 και πλέον στα τουρκικά παράλια στο Αιγαίο.