Ο Γιώργος Γιακουμάκης βρέθηκε για πρώτη φορά στη βασική ενδεκάδα της Σέλτικ και δεν άργησε να… ανοίξει λογαριασμό για την ομάδα του Ποστέκογλου στη Σκωτία.

Ο πρώτος σκόρερ του Ολλανδικού πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, πήρε μετεγγραφή στο τέλος του καλοκαιριού για τους “Κέλτες” και άρχισε πλέον να… εξαργυρώνει τα χρήματα που δαπάνησαν για αυτόν.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός άνοιξε μάλιστα το σκορ κόντρα στην Σεντ Τζόνστον, με ένα πολύ ωραίο πλασέ με τη μία, μέσα από την περιοχή των αντιπάλων του.

Things you love to see –



Giakoumakis scoring on his first start ✅ pic.twitter.com/aDzsZPr7cV