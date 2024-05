Σέλτικς – Πέισερς: Το απίθανο τρίποντο του Μπράουν που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση

Tο μεγάλο τρίποντο του Τζέιλεν Μπράουν στα 6.1″ πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρώτου τελικού των Σέλτικς με τους Πέισερς, με το οποίο η ομάδα της Βοστώνης έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Οι Πέισερς έφτασαν μία ανάσα από το μπρέικ στην έδρα των Σέλτικς, αλλά ο Τζέιλεν Μπράουν είχε διαφορετική άποψη. Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ της Βοστώνης πήρε την ευθύνη και με τρίποντο στα 6.1″ πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, έγραψε το 117-117 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Ο 28χρονος σταρ των Σέλτικς ευστόχησε σε σουτ εκτός ισορροπίας μπροστά στον Πασκάλ Σιάκαμ, κρατώντας ζωντανή την ομάδα του.

Watch EVERY ANGLE of Jaylen Brown’s WILD 3-pointer to send Game 1 of the Eastern Conference Finals to overtime!#NBAConferenceFinals presented by Google Pixel pic.twitter.com/FCvVApOmpR