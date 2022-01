Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ζορίστηκε από τον Σεμπαστιαν Μπάες για δυο σετ. Όταν όμως “σοβαρεύτηκε”, ο Έλληνας πρωταθλητής καθάρισε την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Australian Open (3-1 σετ).

Όταν έπαιξε με… ποιότητα, όλα έγιναν απλά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκλεισε θέση για τον τρίτο γύρο του Australian Open μετά τη νίκη του επί του Σεμπάστιαν Μπάες (7-6(1), 6-7(5), 6-3, 6-4), σε αγώνα που είχε διάρκεια 3 ώρες και 20 λεπτά.

Στον επόμενο γύρο του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, ο Τσιτσιπάς θ΄ αντιμετωπίσει ή τον Μπενουά Περ (Νο 56 στον κόσμο) ή τον Βούλγαρο, Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Νο 28). Ο Γάλλος επιβλήθηκε του Γριγκόρ Ντιμιτρόφ με 6-4, 6-4, 6-7 (4), 7-6 (2).

Η αναμέτρηση ξεκίνησε δύσκολα για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Μέχρι και το όγδοο γκέιμ του πρώτου σετ οι δύο αθλητές κράτησαν το σερβίς τους, για να ακολουθήσουν δύο break εκατέρωθεν, με πρώτο αυτό του Μπάες και τον Τσιτσιπά ν΄ ακολουθεί. Το σετ κρίθηκε στο τάι μπρέικ, όπου ο «Tsitsifast» αποδείχθηκε ψυχραιμότερος και απέκτησε προβάδισμα.

Ανάλογη εικόνα και στο δεύτερο σετ, με την μόνη διαφορά, ότι κανένας από τους δύο πρωταθλητές, δεν «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου. Στο τάι μπρέικ, ο Αργεντινός κατάφερε με δυσκολία να επικρατήσει με 7-5 και μετά από 58 λεπτά αγώνα.

