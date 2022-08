Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του «Guardian», Γουίλ Άνγουιν, η ΑΕΚ εξετάζει την περίπτωση του Ομάρ Ελαμπντελαουί για την ενίσχυση της στη θέση του δεξιού μπακ.

Η ΑΕΚ και η Μαρσέιγ είναι οι δύο ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Ομάρ Ελαμπντελαουί σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του «Guardian», ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Νορβηγός μπακ θα μπορούσε ν’ αποχωρήσει από τη Γαλατασαράι πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου (σ.σ. στις 8 Σεπτεμβρίου).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού έχει επιστρέψει στη δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο μάτι, εξαιτίας του οποίου έλειψε για περισσότερο από έναν χρόνο από τα γήπεδα.

Ο Ελαμπντελαουί αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου, μετρώντας 7 συμμετοχές με τη Γαλατασαράι, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Galatasaray’s Omar Elabdellaoui is attracting interest from Marseille and AEK Athens. He could leave before the end of the window, I am told