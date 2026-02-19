«Σενάριο» με Μάικ Τζέιμς και Χάποελ Τελ Αβίβ

Λίγο μετά το δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της Χάποελ Ιερουσαλήμ για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, το ισραηλινό Μέσο “walla.co.il” έρχεται να ρίξει νέα “βόμβα” που αφορά την Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Μάικ Τζέιμς.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η Χάποελ Τελ Αβίβ φέρεται να έχει ξεκινήσεις τις πρώτες επαφές με τον Μάικ Τζέιμς, θέλοντας να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του Αμερικανού γκαρντ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν!

Οι άνθρωποι της Χάποελ εμφανίζονται να είχαν κάποιες συζητήσεις με την πλευρά του Αμερικανού άσου, ο οποίος και αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τη Μονακό στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, εξαιτίας των οικονομικών ζητημάτων που έχουν προκύψει στον σύλλογο του Πριγκιπάτου.

הפועל תל אביב החלה בשיחות ראשוניות עם מייק ג’יימס לעונה הבאה.



כזכור, ג’יימס אמר כי “איבד כל כבוד” כלפי מאמן הקבוצה הנוכחי, דימיטריס איטודיס.https://t.co/jYfnBUiT2e — Or Shkedy (@Orshkedy) February 19, 2026

Θυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, στον πάγκο της Χάποελ τελ Αβίβ βρίσκεται ο Δημήτρης Ιτούδης ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Μάικ Τζέιμς στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τους δυο άνδρες να μην έχουν μια συνύπαρξη γεμάτη εντάσεις. Την ίδια στιγμή, “σενάρια” θέλουν τον Έλληνα τεχνικό να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την ομάδα του Ισραήλ, μετά από διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα της Χάποελ.