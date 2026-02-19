Αθλητικά

«Σενάριο» με Μάικ Τζέιμς και Χάποελ Τελ Αβίβ

Οι δυο πλευρές εμφανίζονται να έκαναν τις πρώτες τους επαφές
Action Sport - Photo by Icon Sport
Action Sport - Photo by Icon Sport

Λίγο μετά το δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της Χάποελ Ιερουσαλήμ για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, το ισραηλινό Μέσο “walla.co.il” έρχεται να ρίξει νέα “βόμβα” που αφορά την Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Μάικ Τζέιμς.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η Χάποελ Τελ Αβίβ φέρεται να έχει ξεκινήσεις τις πρώτες επαφές με τον Μάικ Τζέιμς, θέλοντας να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του Αμερικανού γκαρντ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν!

Οι άνθρωποι της Χάποελ εμφανίζονται να είχαν κάποιες συζητήσεις με την πλευρά του Αμερικανού άσου, ο οποίος και αναμένεται να μείνει ελεύθερος από τη Μονακό στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, εξαιτίας των οικονομικών ζητημάτων που έχουν προκύψει στον σύλλογο του Πριγκιπάτου.

Θυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, στον πάγκο της Χάποελ τελ Αβίβ βρίσκεται ο Δημήτρης Ιτούδης ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Μάικ Τζέιμς στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με τους δυο άνδρες να μην έχουν μια συνύπαρξη γεμάτη εντάσεις. Την ίδια στιγμή, “σενάρια” θέλουν τον Έλληνα τεχνικό να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την ομάδα του Ισραήλ, μετά από διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα της Χάποελ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
312
196
131
109
99
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo