Η Χάποελ Ιερουσαλήμ θέλει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποχώρησε από την Παρτιζάν στα μέσα της φετινής σεζόν και η Χάποελ Ιερουσαλήμ αναμένεται να “παλέψει” για την απόκτησή του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Με τον ίδιο τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει κάνει γνωστό ότι θα παραμείνει ανενεργός μέχρι το φινάλε της σεζόν 2025-26, η Χάποελ Ιερουσαλήμ ετοιμάζεται να χτυπήσει την… πόρτα του σε λίγους μήνες, ελπίζοντας ότι θα έχει εξασφαλίσει και τη συμμετοχή της στη Euroleague της επόμενης περιόδου.

Μετά τη Χάποελ Τελ Αβίβ και η ομάδα της Ιερουσαλήμ καλοβλέπει την παρουσία της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ στην Ευρώπη, είτε μέσω της κατάκτησης του φετινού Eurocup, είτε με wild card. Αν αυτό συμβεί, οι Ισραηλινοί θα προσφέρουν… λευκή επιταγή στο πολυνίκη τεχνικό, για να τον πείσουν να αναλάβει τη θέση του προπονητή της Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσίευμα του «walla.co.il».