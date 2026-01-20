Αθλητικά

Σενεγάλη: «Βούλιαξε» το Ντακάρ στην υποδοχή των θριαμβευτών του Copa Africa

Συγκλονιστικές εικόνες από την υποδοχή του Σαντιό Μανέ και των συμπαικτών του
Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Σενεγάλης κατέκτησε το Copa Africa για δεύτερη φορά στην ιστορία της, νικώντας το Μαρόκο στην έδρα του με 1-0 στην παράταση και έδωσε το έναυσμα στους κατοίκους της χώρας να πανηγυρίσουν.

Η θριαμβεύτρια Σενεγάλη επέστρεψε στη βάση της και “αποθεώθηκε” από χιλιάδες φίλους της ομάδας, στην παρέλαση που στήθηκε. Ο Σαντιό Μανέ και οι συμπαίκτες του επιβιβάστηκαν σε ανοικτό πούλμαν και βγήκαν στους δρόμους του Ντακάρ, “παρουσιάζοντας” στους οπαδούς το βαρύτιμο τρόπαιο!

Τα “Λιοντάρια της Τεράνγκα” ξεκίνησαν την παρέλαση πάνω σε ανοιχτό λεωφορείο νωρίς το απόγευμα και έφτασαν στο εργατικό βόρειο προάστιο Πατ ντ’Οίε υπό την βοή βουβουζέλων, κόρνες αυτοκινήτων και συνθήματα από χιλιάδες ανθρώπους.

Σκαρφαλωμένοι πάνω σε ένα ανοιχτό λεωφορείο, οι ήρωες του Ραμπάτ κρατούσαν ψηλά το τρόπαιο και τη σημαία της Σενεγάλης, με τον κόσμο να τους αποθεώνει.

Η μεγάλη παρέλαση θα διασχίσει αρκετές γειτονιές, τόσο εργατικής τάξης όσο και πολυτελούς, και κατά μήκος της εμβληματικής Κορνίς του Ντακάρ, η οποία βρέχεται από τη γαλάζια θάλασσα.

Η ομάδα θα βρεθεί στο προεδρικό μέγαρο και θα γίνει επίσημα δεκτή από τον Πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασιρού Ντιομάγιε Φαγιέ, αργά το απόγευμα ή το βράδυ.

