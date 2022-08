Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ άφησε αιχμές για τη διαιτησία μετά το τέλος του αγώνα Σερβία – Ελλάδα στο Βελιγράδι, ενώ ήρθε σε αντιπαράθεση με έναν Σέρβο δημοσιογράφο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δήλωσε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τη Σερβία: «Δώσαμε μια μεγάλη μάχη, μπροστά σε εξαιρετική ατμόσφαιρα. Είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου, που τα έδωσαν όλα. Είχαμε την ευκαιρία μας στην παράταση, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ήταν μια δύσκολη αναμέτρηση. Παίζαμε εκτός έδρας, προσπαθήσαμε να παλέψουμε, δεν πήραμε πολλά σφυρίγματα. Αλλά, θα βελτιωθούμε στα κομμάτια που κάναμε λάθη. Δεχτήκαμε πολλούς πόντους από τη ρακέτα μας. Θα συνεχίσουμε και θα γίνουμε καλύτεροι. Θα προσπαθήσουμε να ανακάμψουμε την Κυριακή» και στη συνέχεια συμπλήρωσε:

«Ξέχασα να πω κάτι ακόμα. Ο Γιάννης έβαλε 10/14 βολές. Κανείς άλλος δεν σούταρε, κανείς. Πρέπει να το δούμε στο βίντεο. Κανείς δεν σούταρε μία βολή. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, είναι θέμα των διαιτητών. Εγώ βλέπω το στατιστικό και μου προκαλεί έκπληξη. Σε πόσα ματς μόνο ένας παίκτης σουτάρει βολές; Δεν λέω ότι χάσαμε για αυτό, αλλά πού γίνεται αυτό; Αν το βρείτε κάπου, πείτε το και σε εμένα. Θα με εκπλήξει».

Ο διεθνής Έλληνας γκαρντ των Μάβερικς απάντησε, μάλιστα, σε έναν Σέρβο ρεπόρτερ, με τον Δημήτρη Ιτούδη να αναρωτιέται: «γιατί προσπαθείτε να τον προβοκάρετε;».

