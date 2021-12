Δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση του ούτε στιγμή. Ο Σέρχιο Αγκουέρο βρέθηκε στο “Καμπ Νου”, σε μια αποχαιρετιστήρια συνέντευξη Τύπου και… λύγισε. Ο Αργεντινός “κρέμασε” και επίσημα τα παπούτσια του.

Πολλές φορές σκούπισε τα δάκρυα του, άλλες τόσες η φωνή του “έσπασε”! Ο Σέρχιο Αγκουέρο αποχαιρέτησε και επίσημα την ενεργό δράση, με μια συνέντευξη Τύπου μέσα στο “Καμπ Νου”, μπροστά στους παίκτες της Μπαρτσελόνα και έχοντας στο πλάι του τον πρόεδρο των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα.

“I have decided to stop playing football.” — @aguerosergiokun pic.twitter.com/kVpislPA9K

Θυμίζουμε ότι ο 33χρονος Αργεντινός αντιμετώπισε ένα ένα καρδιακό πρόβλημα στο παιχνίδι με την Αλαβές στις 30 Οκτωβρίου, έγινε αναγκαστική αλλαγή και οι εξετάσεις που έκανε του… έδειξαν την πόρτα της εξόδου από την ενεργό δράση (καρδιακή αρρυθμία).

Θυμίζουμε ότι ο Αργεντινός εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα ως ελεύθερη μετεγγραφή το περασμένο καλοκαίρι, αλλά έκανε μόνο πέντε εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις λόγω τραυματισμού -πριν διαπιστωθεί το πρόβλημα του στην καρδιά- σκοράροντας μία φορά στην εντός έδρας ήττα με 2-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αγκουέρο μετακόμισε στην Ισπανία μετά από μια δεκαετία με την πρωταθλήτρια της Premier League, Μάντσεστερ Σίτι, όπου σημείωσε 260 γκολ σε 390 εμφανίσεις και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Αγκουέρο εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος κατά την ομιλία του και ξέσπασε σε κλάματα, με το πρόεδρο των Καταλανών να τον χτυπά στον ώμο.

“It’s a very difficult moment … it’s for my health.”



— @aguerosergiokun pic.twitter.com/DYBjqqSQf2