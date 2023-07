Ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, Σέρχιο Ρίκο, είχε πέσει σε κώμα μετά από ένα ατύχημα με άλογο που τον χτύπησε στο κεφάλι, αλλά πλέον φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ καλύτερη.

Ο Ρίκο έχει επανέλθει από το κώμα και μάλιστα έκανε και την πρώτη του ανάρτηση στα social media, όπου ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές του.

Πιο συγκεκριμένα, ο 29χρονος Ισπανός έγραψε: «Ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα από τους ανθρώπους που μου έδειξε και έστειλε την αγάπη του αυτές τις δύσκολες μέρες. Συνεχίζω να δουλεύω για την ανάρρωσή μου και κάθε μέρα βελτιώνεται. Νιώθω πολύ τυχερός, για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ όλους και ελπίζω να σας δω σύντομα».

