Το Αϊντχόφεν – Σεβίλλη (2-0) για τα play off του Europa League είχε τη… μελανή στιγμή της επίθεσης ενός οπαδού των γηπεδούχων στον τερματοφύλακα της Ισπανικής ομάδας,

Παρά το 2-0 επί της Σεβίλλης, η Αϊντχόφεν δεν κατάφερε να περάσει στους “16” του Europa League, έχοντας χάσει στο πρώτο ματς με 3-0.Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ένας οπαδός της PSV εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκε (!) στον τερματοφύλακα των Ανδαλουσιάνων, Μάρκο Ντμίτροβιτς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ολλανδικού Τύπου, ο συγκεκριμένος οπαδός είναι… γνωστός στις Αρχές.

Μάλιστα, το “καλόπαιδο” αυτό είχε σε ισχύ πολυετή απαγόρευση εισόδου στο “Φίλιπς Στάντιον”, χωρίς να διευκρινίζονται τα ακριβή χρόνια της, αφού είχε δημιουργήσει και στο παρελθόν προβλήματα στην Αϊντχόφεν.

Sevilla goalkeeper Marko Dmitrovic calmly incapacitates a PSV hooligan who tries to punch him.

