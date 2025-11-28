Σφιντέρσκι: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι μέσα στο πρωτάθλημα, στο Κύπελλο και στο Europa League

Ο Παναθηναϊκός έχει βρει τη χαμένη αυτοπεποίθησή του και πηγαίνει από νίκη σε νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη μετά την έλευση του Ράφα Μπενίτεθ, με τον Κάρολ Σφιντέρσκι να τονίζει ότι οι πράσινοι πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Europa League.

Μετά τη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς, ο Πολωνός επιθετικός του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σφιντέρσκι, έθεσε τους στόχους της ομάδας για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο σκόρερ του πρώτου γκολ του τριφυλλιού υποστήριξε ότι στόχος των πράσινων είναι να παραμείνουν στη διεκδίκηση και των τριών διοργανώσεων που αγωνίζονται.

Οι δηλώσεις του Σφιντέρσκι

“Γενικά θεωρώ πως ήμασταν οι καλύτεροι και δημιουργήσαμε ευκαιρίες, όμως χάσαμε πολλές εξ αυτών. Σημασία έχει η νίκη, χτίζουμε την ομάδα, πάμε παιχνίδι το παιχνίδι, προχωράμε και ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή μας.

Οι βαθμοί είναι σημαντικοί, κάθε βαθμός είναι σημαντικός. Πάμε παιχνίδι το παιχνίδι, θέλουμε να χτίσουμε σε αυτό. Θέλουμε να παίζουμε όλο και καλύτερα και θέλουμε να παίζουμε την νέα χρονιά στο Europa League.

Παίζουμε ολοένα και καλύτερα. Θέλουμε να είμαστε μέσα και στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο και στην Ευρώπη.

Είμαι επιθετικός και μου αρέσει να κινούμαι στα αντίπαλα καρέ. Μου αρέσει να σκοράρω με το κεφάλι και ελπίζω να καταφέρω να σκοράρω ακόμα περισσότερα γκολ”.