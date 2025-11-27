Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1: Τρίτη νίκη στο Europa League με υπογραφή Καλάμπρια

Την πρώτη του εντός έδρας νίκη στο φετινό Europa League και την τρίτη του συνολικά πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός. Το αναγεννημένο σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ επικράτησε εντός έδρας της Στουρμ Γκρατς με 2-1 για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase και αγκάλιασε την πρόκριση στην επόμενη φάση, φτάνοντας τους 9 βαθμούς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Καλάμπρια. Ο Ιταλός μπακ πέτυχε ένα απίθανο γκολ στο 74΄, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Σφιντέρσκι είχε ανοίξει το σκορ στο 18′, με τους Αυστριακούς να ισοφαρίζουν στο 34′ με φοβερό σουτ του Κιτεϊσβίλι.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται τρεις βαθμούς μακριά από την εξασφάλιση της πρόκρισης, τους οποίους θα έχει την ευκαιρία να πάρει στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν, ενώ με τη νίκη του κόντρα στη Στουρμ Γκρατς έμεινε ζωντανός και στη μάχη της πρώτης οκτάδας.

Πλέον οι πράσινοι στρέφουν την προσοχή τους στο εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή (30/11/2025) για τη Super League.

Τα γκολ του αγώνα

Ο αγώνας

Με αρκετές «εκπλήξεις» στη σύνθεσή του (βασικός ο Καλάμπρια) και στη διάταξη (3-4-2-1) ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού απ’ την αρχή, όμως άρχισε να γίνεται πιο δημιουργικός μετά το 15’, όταν «είδε» τον τρόπο διάσπασης της άμυνας των Αυστριακών.

Στο 18’ έπειτα από συνδυασμό του Τετέ με τον Καλάμπρια και σέντρα που πέρασε στο πίσω δοκάρι, ο Ζαρουρί έβγαλε μία τρομερή σέντρα με εξωτερικό φάλτσο προς τον Σφιντέρσκι που πήρε την κεφαλιά κι έκανε το «πράσινο» 1-0!

Στο 22’ ο Ζαρουρί δοκίμασε ένα σουτ που έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 34’ κόντρα στη ροή του αγώνα η Στουρμ ισοφάρισε με ένα απίθανο, μακρινό σουτ του Κιτεϊσβίλι που έφυγε στη συμβολή των δοκών του Ντραγκόφσκι και κατέληξε με δύναμη στα δίχτυα για το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν άλλαξε διάταξη και είχε την πρώτη πολύ καλή στιγμή στο 49’ όταν από εκτέλεση φάουλ του Μπακασέτα, ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα προς τα «μέσα», αλλά ο Κρίστενσεν έκανε τρομερή επέμβαση στη γωνία του.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» συνέχισαν να ψάχνουν μία «μεγάλη» στιγμή και τη βρήκαν στο 74’ με πρωταγωνιστή τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Έπειτα από πολύ ωραίο συνδυασμό των «πράσινων», η μπάλα κατέληξε στον Ιταλό μπακ ο οποίος «έσκασε» μία τρομερή προσποίηση και ντρίμπλα στον Κάριτς και με καταπληκτικό τελείωμα έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Στα λεπτά που απέμειναν οι «πράσινοι» διαχειρίστηκαν υποδειγματικά το προβάδισμά τους κι έφτασαν σε μία πολύ δίκαιη νίκη που τους φέρνει ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση και τους δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 3-4-2-1): Ντραγκόφκι, Πάλμερ Μπράουν, Ινγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια (80’ Κώτσιρας), Τσέριν, Μπακασέτας (85’ Μλαντένοβιτς), Ζαρουρί, Τετέ (65’ Τσιριβέγια), Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι (65’ Πάντοβιτς).

ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ (Γιούργκεν Σάουμελ/ 4-3-1-2): Κρίστιανσεν, Μίτσελ, Αϊβου, Γκέιρχοφερ, Κάριτς, Στάνκοβιτς, Ρόζγκα (61’ Χόρβατ), Τσουκβουανί, Κιτεϊσβίλι (73’ Χοντλ), Μαλόουν (61’ Καγιόμπο), Γιάτα (78’ Γκρκιτς).