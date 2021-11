Οι Σικάγο Μπουλς -όπως και άλλες ομάδες του ΝΒΑ- παρουσίασαν τη city edition εμφάνιση τους για το 2021/22, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία που θυμίζουν την εποχή του τεράστιου, Μάικλ Τζόρνταν.

Η 1η Νοεμβρίου του 2021 είχε ένα μικρό… δωράκι για τους φίλους των Σικάγο Μπουλς, αλλά και για όσους θυμούνται την απίστευτη εποχή που πατούσε στα παρκέ ο G.O.A.T. του αθλητισμού, Μάικλ Τζόρνταν.

Οι Σικάγο Μπουλς αποκάλυψαν τις εντυπωσιακές city edition εμφανίσεις τους για την τρέχουσα σεζόν, που είναι ξεκάθαρα… επηρεασμένες από εμφανίσεις που φορούσε ο “Αέρινος”.

Πιο συγκεκριμένα, η φανέλα είναι ίδια με αυτή που φορούσε ο… rookie Μάικλ Τζόρνταν, την πρώτη του σεζόν στο ΝΒΑ, ενώ το σορτσάκι -με τις ρίγες στο πλάι- θυμίζει αυτό που φορούσαν οι Σικάγο Μπουλς την περίοδο 1997-98, τότε που ολοκλήρωσαν το δεύτερο three-peat.

Αυτή είναι λοιπόν η city edition εμφάνιση των Σικάγο Μπουλς για τη φετινή σεζόν…

You never forget the moments.@zennioptical | https://t.co/ubuEaB97t5 pic.twitter.com/ut5NGLhZXa