Η χρυσή Ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής, Σιμόν Μπάϊλς κατέθεσε σ6η Γερουσία, σχετικά με την αποτυχημένη έρευνα του FBI για σεξουαλική επίθεση που διέπραξε ο πρώην γιατρός της γυναικείας ομάδας των ΗΠΑ, Λάρι Νασάρ, κατηγορώντας το για αποτυχία,

Η Σιμόν Μπάιλς -όπως και άλλες αθλήτριες- ανέβηκε στο βήμα και συγκλόνισε με την κατάθεσή της. Με δάκρυα στα μάτια, η χρυσή Ολυμπιονίκης τα… έβαλε μόνο με τον δράστη, όσο και με το FBI, το οποίο κατηγόρησε για αμελή έρευνα.

Ο 58χρονος Νασάρ, έχει καταδικασθεί σε ισόβια δεσμά, αφού κρίθηκε ένοχος το 2017 και το 2018 για σεξουαλικές επιθέσεις σε περισσότερους από 250 γυμναστές, κυρίως ανήλικους, που διέπραττε επί δύο δεκαετίες στην ομοσπονδία γυμναστικής ή στο κρατικό πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, όπου εργαζόταν. Μάλιστα το 2018, η Μπάϊλς, μία από τις κορυφαίες γυμνάστριες όλων των εποχών, αποκάλυψε ότι υπήρξε θύμα του.

«Για να είμαι σαφής, κατηγορώ τον Λάρι Νασάρ και επίσης κατηγορώ ένα ολόκληρο σύστημα που επέτρεψε και άφησε να διαιωνιστεί η συμπεριφορά του. Δεν θέλω άλλη νεαρή γυμνάστρια, ή αθλητής των Ολυμπιακών ή οποιοδήποτε άτομο να βιώσει τη φρίκη που εγώ και εκατοντάδες ακόμη έχουν υποστεί πριν, κατά τη διάρκεια και επαναλαμβανόμενα ως σήμερα μετά την κακοποίηση από τον Λάρι Νασάρ» ανέφερε αρχικά.

«Τα σημάδια αυτής της φρικτής κακοποίησης συνεχίζονται. Ο αντίκτυπος της κακοποιητικής συμπεριφοράς αυτού του ανθρώπου δεν θα ξεπεραστεί ποτέ» πρόσθεσε και μετά έκανε επίθεση όχι μόνο στο FBI, αλλά και στην ομοσπονδία της χώρας της και την Ολυμπιακή Επιτροπή.

«Το FBI έκλεισε τα μάτια κι εμείς υποφέραμε. Υποφέραμε γιατί κανείς στο FBI, την Ομοσπονδία και την Ολυμπιακή Επιτροπή δεν έπραξε ό,τι ήταν απαραίτητο για να μας προστατεύσει. Μας απογοήτευσαν και δικαιούμαστε απαντήσεις. Ο Νασάρ βρίσκεται εκεί που ανήκει, αλλά εκείνοι που το επέτρεψαν πρέπει να λογοδοτήσουν. Αν δεν συμβεί, είμαι πεπεισμένοι ότι αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει σε άλλα ολυμπιακά αθλήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά η ολυμπιονίκης της γυμναστικής.

