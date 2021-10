Τζιμπρίλ Σισέ, Κριστιάν Καρεμπέ, Εστεμπάν Καμπιάσο και Ερίκ Αμπιντάλ φόρεσαν και πάλι τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια και πήραν μέρος στο φιλικό των θρύλων της Μαρσέιγ με ομάδα “αστέρων” της Unicef, για… ιερό σκοπό.

Οι θρύλοι της Μαρσέιγ, μεταξύ αυτών ο Τζιμπρίλ Σισέ, τέθηκαν απέναντι στους… επίλεκτους της Unicef. Καρεμπέ, Καμπιάσο, Αμπιντάλ συμμετείχαν στο “Ματς των Ηρώων” στο “Βελοντρόμ” και βοήθησαν να συγκεντρωθεί το ποσό των 427.250 ευρώ από τα εισιτήρια που πουλήθηκαν και από δωρεές.

Τα χρήματα αυτά θα πάνε για την κατασκευή σχολείου στην Ακτή Ελεφαντοστού, με τον Ντιντιέ Ντρογμπά να παραλαμβάνει και την σχετική επιταγή.

Για την… ιστορία, οι Θρύλοι της Μαρσέιγ,νίκησαν με 7-4 την επίλεκτη ομάδα της Unicef. Να αναφέρουμε ότι μεταξύ άλλων αγωνίστηκαν οι Νασρί, Ντεσαγί, Ραβανέλι, Καρβάλιο, Μεντιέτα, Τρεζεγκέ, ο Γάλλος πιλότος της Fomula 1 Πιέρ Γκασλί, ενώ το “παρών” έδωσε ο θρύλος της εθνικής Γαλλίας και του ΝΒΑ, Τόνι Πάρκερ και ο Αρσέν Βενγκέρ.

À quelques minutes du coup d’envoi du #MatchDesHéros, @jeanmariedru, Président @UNICEF_france, et @didierdrogba, reçoivent un chèque de 427 250 € au profit de l’éducation des enfants en Côte d’Ivoire.



MERCI #PourChaqueEnfant@OM_Officiel @orangevelodrome pic.twitter.com/9qsC12dDn0— UNICEF France (@UNICEF_france) October 13, 2021

Quel accueil et que d’émotions à l’occasion de ce match extraordinaire. MERCI de votre engagement #PourChaqueEnfant @OM_Officiel @orangevelodrome Le #MatchDesHéros est terminé mais la tombola des héros continue en ligne jusqu’au 17/10 https://t.co/uSUbSHN9ZW pic.twitter.com/iSOU3gt6zK

À l’ @OrangeVelodrome , les deux capitaines d’équipe @tonyparker et @didierdrogba reçoivent le trophée du #MatchDesHéros créé spécialement pour l’occasion par l’artiste @RichardOrlinski @OM_Officiel @TeamOrangeFoot pic.twitter.com/JG8vJBcwfp

We could’ve told you that. @didierdrogba PLAYA https://t.co/Xz06aHTa2t