Ο Λεμπρόν Τζέιμς έριξε τη βόμβα του μετά τον αποκλεισμό των Λέικερς από τους Νάγκετς, δηλώνοντας ότι σκέφτεται ακόμα και την απόσυρση ενόψει της νέας χρονιάς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί, ακολουθώντας τον πολύ καλό φίλο του, Καρμέλο Άντονι, ο οποίος κρέμασε τη φανέλα του.

Ο “Βασιλιάς” του NBA κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το μέλλον του και – για πρώτη φορά – φάνηκε να σκέφτεται την απόσυρση. Συγκεκριμένα, απάντησε: “Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει να σκεφτώ πολλά για εμένα σχετικά με το μπάσκετ”.

