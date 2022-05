Φοβερά επεισόδια μεταξύ των οπαδών της Μαρσέιγ και της Φέγενορντ, παραμονές του αγώνα ρεβάνς των δυο ομάδων για τα ημιτελικά του Conference League κιαι συλλήψεις από την αστυνομία.



Εμπόλεμη ζώνη έγιναν αρκετοί δρόμοι της Μασσαλίας την Τετάρτη (04.05.2022) παραμονές του αγώνα της Μαρσέιγ με την Φέγενορντ.

Όπως παρουσιάζουν τα βίντεο που αναρτήθηκαν σε γνωστό λογαριασμό στο Twitter, υπήρξαν επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δυο ομάδων, με κυνηγητό και συγκρούσεις στους δρόμους της πόλης.

Σε άλλο βίντεο, εμφανίζεται ένας οπαδός της Φέγενορντ να είναι χτυπημένος στο κεφάλι -και… λουσμένος στα αίματα του- την στιγμή που κάποιοι παίρνουν από τις τσέπες του ό,τι έχει. Σε κάποιο άλλο, φαίνεται ένας οπαδός (η περιγραφή του αναφέρει πως είναι της Μαρσέιγ) να τρέχει προς τα επεισόδια, κρατώντας μια ματσέτα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής αστυνομίας τουλάχιστον 20 άτομα συνελήφθησαν στα επεισόδια αυτά, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι οπαδοί της Μαρσέιγ.

UECL. 05.05.2022

Marseille – Feyenoord.

Clashes between fans. In the video, Feyenoord hooligans. pic.twitter.com/sF7ifiRoBr — HooligansTV (@hooligans_tv) May 4, 2022

UECL. 04.05.2022

Scene after a clash between Marseille and Feyenoord fans. In the photo, injured Feyenoord fan. pic.twitter.com/5Kq9KQ3xmF — HooligansTV (@hooligans_tv) May 4, 2022