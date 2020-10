Σκωτία – Iσραήλ: Έκλεισαν οι παμπ πριν τα πέναλτι και οι Σκωτσέζοι στήθηκαν απ’έξω! (videos)

Το αδιαχώρητο έξω από παμπ στη Σκωτία καθώς λόγω κορονοϊού οι παμπ έκλεισαν λίγο πριν τη διαδικασία των πέναλτι, όπου οδηγήθηκε το ματς της εθνικής τους ομάδας με την αντίστοιχη του Ισραήλ για τα Play Offs του Nations League.

Τα μέτρα για τον κορονοϊό αναγκάζουν τις παμπ στη Βρετανία, όπως και σε πολλά μέρη της Ευρώπης, να κλείνουν από πολύ νωρίς, μόνο που χθες (8/10), αυτό αποτέλεσε ιδιαίτερο πρόβλημα για τους Σκωτσέζους ποδοσφαιρόφιλους.

Βλέπετε η εθνική Σκωτίας αντιμετώπιζε το Ισραήλ στη Γλασκώβη, χωρίς κόσμο στις εξέδρες φυσικά, με έπαθλο μία θέση στον τελικό της 3ης κατηγορίας του Nations League και κατ’ επέκταση τη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για την τελική φάση του Euro, που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι.

Oι παμπ όμως στις 10 το βράδυ έκλεισαν και το ματς δεν είχε τελειώσει, αφού έμεινε στο 0-0 και οδηγήθηκε στα πέναλτι. Οι οπαδοί πάντως δεν πτοήθηκαν και συγκεντρώθηκαν έξω από τα μαγαζιά, που κράτησαν ανοιχτές της τηλεοράσεις τους και οι Σκωτσέζοι μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία που έληξε με μεγάλη νίκη της εθνικής τους.

When the pubs close at 10 but there’s a penalty shoot out…. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿😂 pic.twitter.com/OoZbduuZey