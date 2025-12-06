Συμβαίνει τώρα:
Σκοτώθηκε σε τροχαίο αθλητής μπάσκετ με αμαξίδιο στη Σούδα

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Σούδας
Φωτογραφία αρχείου από αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ
Φωτογραφία αρχείου από αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο (ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΤΑΡΔΗ / EUROKINISSI)

Θρήνος στη Σούδα των Χανίων, για το θάνατο ενός γνωστού στην τοπική κοινότητα αθλητή μπάσκετ με αμαξίδιο, ο οποίος και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 45 ετών, μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Ο 45χρονος αθλητής σκοτώθηκε σε τροχαίο που έλαβε χώρα χθες, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Αγίου Νικολάου στη Σούδα, για το οποίο δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο αθλητής υπέκυψε στα τραύματά του και βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη Σούδα, στην οποία ήταν ενεργό μέλος, ως παίκτης και των Αετών Κρήτης.

 
