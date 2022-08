Με 4-3-3, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Σλάβια Πράγας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ξεκινάει τον Ιωαννίδη στη κορυφή της επίθεσης και τον Γκανέα στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Παναθηναϊκός κάνει το ντεμπούτο του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κόντρα στη Σλάβια Πράγας ((04/08, 20:00, COSMOTE Sport 2, newsit.gr) και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωστοποίησε την ενδεκάδα που θα παρατάξει στην Έντεν Αρένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Ο Μάγκνουσον και ο Σάρλια θα βρίσκονται στο κέντρο της άμυνας, με τους Γκάνεα και Κώτσιρα στα άκρα. Κουρμπέλης και Πέρεθ θα συνθέσουν τη μεσαία γραμμή, με τον Τσέριν πιο μπροστά τους. Ο Παλάσιος και ο Αϊτόρ θα πλαισιώσουν τον Ιωαννίδη.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σάρλια, Μάγκνουσον, Γκάνεα, Κουρμπέλης, Πέρεθ, Τσέριν, Παλάσιος, Ιωαννίδης, Αϊτόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον πάγκο: Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Σπόραρ, Καρλίτος, Σάντσεθ, Σιδεράς, Πούγγουρας, Σαρδέλης, Φρόκου, Ηλιάδης, Καμπετσής.

Our starting 1⃣1⃣ for first official game of new season🟢⚪️#Panathinaikos #PAOFC2022_23 #SLAPAO #UECL #StepUp pic.twitter.com/bahv5XQutB