Ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας για τον γ΄προκριματικό του Europa League, με τον Κάρλος Κορμπεράν να παρατάσσει επιθετικό σχηματισμό.

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με το 4-4-2, με τον Κάρλος Κορμπεράν να προτιμάει τον Ελ Αραμπί αντί του Τικίνιο ενώ φανέλα βασικού πήρε και ο Ραντζέλοβις ο οποίος θα αγωνιστεί λίγο πίσω από τον Μαροκινό φορ.

Την ίδια ώρα ο Κώστας Μανωλάς δεν κατάφερε να είναι έτοιμος για τον βασικό σχήμα, με τον Ουσεϊνού Μπα να αγωνίζεται για πρώτη φορά βασικός.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

(Κάρλος Κορμπεράν): Βατσλίκ – Άβιλα, Μπα, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ – Εμβιλά, Κούντε, Ζινκερνάγκελ, Μασούρας – Ραντζέλοβιτς, Ελ Αραμπί

Στον πάγκο: Τζολάκης, Παπαδούλης, Μπουχαλάκης, Α. Καμαρά, Βαλμπουενά, Τικίνιο, Κανέ, Μανωλάς, Κίτσος

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against @SKSlovan is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #SLOOLY #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/vECT6OSfKr