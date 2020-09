Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και στο τέταρτο παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μαϊάμι Χιτ για τα play off του NBA, καθώς τραυματίστηκε ξανά κι αποχώρησε κλαίγοντας από το γήπεδο.

Ο “Greek Freak” υπέστη νέο διάστρεμμα στο πόδι που είχε “χτυπήσει” και στο προηγούμενο ματς, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ-άουτ για τη συνέχεια της αναμέτρησης.

Όλα συνέβησαν μάλιστα τη στιγμή που “οδηγούσε” ξανά τους Μιλγουόκι Μπακς με εξαιρετική εμφάνιση, καθώς είχε ήδη 19 πόντους, (7/9 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/4 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 τάπα και 1 κλέψιμο σε μόλις 11 λεπτά αγώνα.

Οι Μπακς είναι αναγκασμένοι έτσι να δώσουν τον υπόλοιπο “τελικό” κόντρα στους Χιτ, χωρίς τον ηγέτη τους, ο οποίος κι έφυγε με κλάματα από το γήπεδο.

