Εξαιρετικά άτυχη στάθηκε η Σερένα Γουίλιαμς στην πρεμιέρα της στο Wimbledon, με τη θρυλική Αμερικανίδα τενίστρια να τραυματίζεται και να αποσύρεται!

Η Σερένα Γουίλιαμς γλίστρησε στο χορτάρι του Centre Court, χτύπησε στο πόδι κι αποφάσισε να εγκαταλείψει το παιχνίδι μέσα σε δάκρυα, στο 3-3 του πρώτου σετ κόντρα στην Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς.

Serena Williams receives a standing ovation from the crowd at #Wimbledon Williams was forced to retire in the first round of after sustaining an apparent injury. pic.twitter.com/exFZxJJZGh

Έτσι, η 39χρονη τενίστρια δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον 24ο Grand Slam τίτλο της, με τα περιθώρια να έχουν στενέψει για την ισοφάριση του ρεκόρ της Μάργκαρετ Κορτ.

Serena Williams is in tears as she serves at 3-3.



She falls again, and retires.



She is in floods of tears as she waves to the crowd.



This absolutely cannot be how her #Wimbledon career ends. It can’t. She HAS to come back.



She has to. pic.twitter.com/FQiRgemkda