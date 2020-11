ΣΟΚ! Πέθανε ο Ντιέγκο Μαραντόνα

Παγκόσμιος θρήνος μετά την είδηση ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα είναι νεκρός. Ο θεός του ποδοσφαίρου δεν είναι πια κοντά μας, έχοντας ταλαιπωρηθεί εδώ και χρόνια με προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο κορυφαίος Αργεντινός ποδοσφαιριστής κι ίσως ο καλύτερος όλων των εποχών, απεβίωσε σε ηλικία 60 ετών, από ανακοπή καρδιάς.

Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, είχε βρεθεί πρόσφατα στο νοσοκομείο και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για ένα αιμάτωμα στο κεφάλι, ενώ αντιμετώπιζε και χρόνια προβλήματα με το αλκοόλ, αλλά και τα ναρκωτικά. Είχε γίνει μάλιστα γνωστό ότι εισήχθη πριν λίγες ημέρες σε κλινική απεξάρτησης.

Όπως μετέδωσε η εφημερίδα Clarin ο κορυφαίος κατά πολλούς ποδοσφαιριστής όλων των εποχών υπέστη καρδιακή ανακοπή. Το πρωί της Τετάρτης (25/11) ο «Ντιεγκίτο» ένιωσε έντονες ενοχλήσεις το στήθος του ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στη συνοικία του Σαν Αντρέ, στην πόλη της Τίγκρε. Αρκετά ασθενοφόρα έσπευσαν αμέσως στην οικεία του, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά παρά τις προσπάθειες που έγιναν δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Diego Maradona has passed away at 60 years old at his home in Argentina.



He never failed to entertain and always brought a smile to everyone’s face 🙏pic.twitter.com/Nz4UbXpThL