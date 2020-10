Σοκ στη Λίβερπουλ! Φόβοι για ρήξη χιαστών του Φαν Ντάικ (video)

Η Λίβερπουλ έχασε βαθμούς στο ντέρμπι με την Έβερτον στην Premier League, αλλά ο Γιούργκεν Κλοπ είναιθ πολύ πιθανό να έχει και μία ακόμη μεγαλύτερη απώλεια, καθώς τα πρώτα νέα για τον Βίργκιλ Φαν Ντάικ δεν είναι καθόλου καλά.

Ο Ολλανδός “βράχος” της άμυνας των πρωταθλητών Αγγλίας, έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι λόγω τραυματισμού και υπάρχουν φόβοι ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστών.

Αν επιβεβαιωθεί το μέγεθος της ζημιάς, τότε ο Φαν Ντάικ κινδυνεύει να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αφού θα μείνει εκτός αγώνων για τουλάχιστον 6 μήνες.

I’m sorry, but the fact that Pickford is allowed to stay on the pitch after a challenge like this, offside or not, is insane. It sets a precedent of being able to intentionally injure a player and get away with it – just because they’re offside. pic.twitter.com/gpNIdarrdq