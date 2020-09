Σοκαριστική είδηση από τη Βραζιλία με έναν 20χρονο ποδοσφαιριστή να κατηγορείται για τη δολοφονία του προέδρου της Νασιονάλ Ατλέτικο Κλούμπε της Ρολάντια, Ζοζέ Ντάνιλσον ντε Ολιβέιρα.

Ο 58χρονος Ντάνιλσον, ο οποίος υπήρξε και δημοτικός σύμβουλος για πολλά χρόνια, δέχτηκε επίθεση το βράδυ της Τετάρτης (17/09) από έναν άνδρα που τον μαχαίρωσε πολλές φορές, σύμφωνα με τον δήμο της Ρολάντια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μιας κοντινής πόλης και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, όμως υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

«Θλιβερή νύχτα. Ο πρόεδρός μας, ο Ντάνιλσον, είναι νεκρός. Ο Θεός ας τον αναπαύσει, ευχαριστούμε για όλα όσα έκανε για την ομάδα», ανέφερε στη σελίδα της στο Facebook η ομάδα Νασιονάλ Ατλέτικο Κλούμπε της Ρολάντια, μιας μικρής πόλης στην πολιτεία Παρανά.

Νούμερο ένα ύποπτος δε, είναι ο Βινίσιους Ενρίκε Κορσίνι ντα Σίλβα, ο οποίος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του από τη Νασιονάλ Ατλέτικο, όμως σήμερα είναι άνεργος. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν είπε ότι η ομάδα του χρωστούσε 7.000 ρεάλ, δηλαδή περίπου 1.100 ευρώ.

O Bangu Atlético Clube lamenta profundamente a morte de José Danilson, presidente do Nacional-PR, nosso adversário na Série D do Brasileiro.



Nossos pêsames aos familiares. Também expressamos nossos sentimentos a todos funcionários, atletas e torcedores do clube paranaense pic.twitter.com/No5hSRyJBp