Σοκ στην Premier League! Ποδοσφαιριστής συνελήφθη με κατηγορία για βιασμό

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αγγλία η είδηση ότι ένας γνωστός ποδοσφαιριστής της Premier League συνελήφθη από την αστυνομία, με την κατηγορία του βιασμού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail, το όνομα του ποδοσφαιριστή έχει γίνει γνωστό αλλά δεν δημοσιοποιείται για ευνόητους λόγους, την ώρα που η αστυνομία εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση.

Σε αυτή σημειώνεται ότι μετά από σχετικό ένταλμα συνελήφθη ένας άντρας για την υποψία του βιασμού και της “φυλάκισης” μιας γυναίκας, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα της αστυνομίας για την υπόθεση.

