Σοκ στην Αγγλία! Αυτοκτόνησε 17χρονος πρώην παίκτης των ακαδημιών της Μάντσεστερ Σίτι

Ο 17χρονος Τζέρεμι Γουίστεν , έβαλε τέλος στη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστους λόγους.

Σοκ στη Μάντσεστερ Σίτι και το αγγλικό ποδόσφαιρο, μετά την είδηση του χαμού του Τζέρεμι Γουίστεν. Ο 17χρονος πρώην ποδοσφαιριστής των ακαδημιών της αγγλικής ομάδας αυτοκτόνησε για αδιευκρίνιστους λόγους.

Ο Γουίνστεν πήγε στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι το 2016 και στη συνέχεια ανήκε στην ομάδα Νέων του συλλόγου.

Αναλυτικά το μήνυμα της Μάντσεστερ Σίτι:

“Η οικογένεια της Μάντσεστερ Σίτι έμαθε με λύπη την είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη των ακαδημιών μας, Τζέρει Γουίστεν. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους φίλους και την οικογένειά το. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές”.

The Manchester City family are saddened to learn of the passing of former Academy player Jeremy Wisten. We send our deepest condolences to his friends and family. Our thoughts are with you at this difficult time.