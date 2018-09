Σοκ στο NBA! Κατηγορείται για απαγωγή και απόπειρα δολοφονίας παίκτης των Σέλτικς

Μεγάλο σοκ στο NBA με τον Τζαμπάρι Μπέρντ των Σέλτικς να βρίσκεται τελικά αντιμέτωπος με πολύ «βαριές» κατηγορίες, αφού το περιστατικό της ενδοοικογενειακής βίας, που βγήκε στο «φως» αρχικά, φαίνεται ότι ήταν τελικά ακόμη πιο σοβαρό.

Σύμφωνα με την είδηση που κάνει πλέον το γύρω των ΜΜΕ της Αμερικής, στον 24χρονο γκαρντ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για βίαιη συμπεριφορά, απόπειρα στραγγαλισμού και απαγωγή, με τον ίδιο τον παίκτη να βρίσκεται προς το παρόν, υπό ιατρική παρακολούθηση.

Celtics shooting guard Jabari Bird was arrested in Brighton Friday after a “domestic incident” in which he allegedly assaulted, strangled, and kidnapped somebody, according to Boston police. https://t.co/Cw3GcZM5Sd pic.twitter.com/jGH3Ufm4s7

— The Boston Globe (@BostonGlobe) September 9, 2018