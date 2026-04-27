Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ο Σλούκας υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου και χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός στην τελευταία προπόνηση έχασε τον Κώστα Σλούκα με πρόβλημα στο γόνατο, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός από όλη τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια και ίσως και για όλη την υπόλοιπη σεζόν.

Ο Κώστας Σλούκας ένιωσε έντονο πόνο σε μία άσκηση στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και μετέβη άμεσα στο «Υγεία» για να προβεί σε περαιτέρω εξετάσεις. Η ΚΑΕ ανέφερε ότι έχει υποστεί ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο και θα πρέπει να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, κάτι που καθιστά αμφίβολη την επιστροφή του κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να ανακοινώσει το μέγεθος του προβλήματος του Κώστα Σλούκα με τις προβλέψεις να είναι δυσοίωνες για την παρουσία του στη συνέχεια της σεζόν.

Όλα αυτά λίγο πριν πετάξει η αποστολή των πρασίνων για την Ισπανία για τα κρίσιμα δύο εκτός έδρας παιχνίδια των πλέι οφ με τη Βαλένθια. Οι Ναν, Γκραντ και Σορτς θα κληθούν να καλύψουν το κενό του αρχηγού του «τριφυλλιού», ενώ πολύ πιθανό είναι να πάρει την ευκαιρία του και ο Τολιόπουλος στη συνέχεια της σεζόν.

Ο Όσμαν προπονήθηκε κανονικά και θα παίξει στη σειρά με τη Βαλένθια, αφού ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.

Ο Σλούκας έχει 9.6 πόντους (49% στο δίποντο, 38% στο τρίποντο, 91% στις βολές), 1.9 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ και 12.6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 21:19 σε 38 αγώνες στη διοργάνωση.