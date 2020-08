Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε και πάλι στον ποδηλατικό Γύρο Πολωνίας. Σε κώμα ο νεαρός πρωταθλητής Φάμπιο Γιάκομπσεν.

Όλα συνέβησαν όταν ο άτυχος Φάμπιο Γιάκομπσεν προσπάθησε να πάρει τη νίκη στο πρώτο ετάπ, σπριντάροντας με τον Ντίλαν Χρούνεβεγκεν, ο οποίος είχε το προβάδισμα.

Ο 23χρονος πρωταθλητής προσπάθησε να το προσπεράσει από την εσωτερική, αλλά ο Χρούνεβεγκεν – στην προσπάθεια του να υπερασπιστεί τη θέση του – τον έσπρωξε προς τα δεξιά και τον πέταξε πάνω στις προστατευτικές μπάρες, οι οποίες έσπασαν, με αποτέλεσμα ο Γιάκομπσεν να πέσει πάνω σε θεατές και φωτορεπόρτερ που βρισκόταν στο σημείο. Ο άτυχος αθλητής χτύπησε σοβαρά και είναι σε κώμα.

Ακολούθησε χάος στον τερματισμό, μιας κι ακολουθούσαν από πίσω κι άλλοι ποδηλάτες, οι οποίοι έπεφταν ο ένας πίσω από τον άλλον σαν…. ντόμινο.

Να σημειωθεί ότι ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας του Γιάκομπσεν έκανε μήνυση στον Χρούνεβεγκεν για την κίνηση του να σπρώξει τον 23χρονο πρωταθλητή.

